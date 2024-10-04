В США предрекли мрачное будущее доллару

Доллар может сильно пострадать из-за увеличения государственного долга США. Об этом сообщает The Hill.

Авторы материала предрекают роли «американца» в мировой экономике значительное падение. Они выразили уверенность в том, ситуация с растущим госдолгом «плохо кончится».

«Мы только не знаем, когда это плохо кончится. Это все равно что человек прыгает с сотого этажа, а долетев до тридцатого, говорит себе: "Пока все неплохо"», - отмечается в статье.

По словам экспертов, отношение долга США к валовому внутреннему продукту составляет 122%. Данное значение - самый высокий показатель в истории страны. Авторы отмечают, что большая часть американского долга имеет короткий срок погашения, что может привести к рефинансированию по более высоким ставкам.

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