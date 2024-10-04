Россия заместит выпавшие объемы урожая яблок за счет импорта. Поставки будут осуществляться из ряда стран, включая Северную Корею. Газета.Ru

Текущий урожай составит лишь 30-40 процентов от обычного. Из-за этого фрукты в магазинах подорожали почти вдвое, отмечают в ведомстве. Чтобы исправить ситуацию, выпавшие объемы яблок заместят поставками из Азербайджана, Армении, Турции, Сербии, Китая, Белоруссии и Приднестровья. Также фрукты будут закупать у северокорейских фермеров, соответствующую договоренность с Пхеньяном подтвердили эксперты. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году из-за нехватка яблок подорожает сидр. Клопс.Ru