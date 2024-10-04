Путин заявил о попытках создать России сложности с международными расчетами

России пытаются создать сложности с международными расчетами, необходимо подготовить меры для преодоления этих препятствий, заявил на совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин. RT на русском

«В целом работа идет, идет нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», - сказал глава государства. Российская газета

Ранее Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Деловая газета «Взгляд»