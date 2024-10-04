Стало известно, зачем иностранцы продолжили инвестировать в компании РФ

Многие иностранные инвесторы продолжают вкладываться в акции РФ в надежде получить сверхприбыль, когда снимут санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве отметили, что иностранцы продолжают вкладываться в акции РФ, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Также в Bloomberg напомнили, что в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин распорядился создать специальные счета типа «С» с целью хранения активов инвесторов из недружественных стран. На этом фоне многим иностранным инвесторам пришлось приехать в РФ для открытия спецсчета, потому что другого способа «спасти свою ставку на российские акции от полного краха» не было.

При этом, согласно информации Bloomberg, часть инвесторов уже стали миллионерами, но пока только «на бумаге», поскольку вывести деньги из-за взаимных санкций России и Запада сложно. Отвечая на вопрос об этичности покупки российских акций во время конфликта, они проводили параллели с Европой, которая продолжает потреблять газ РФ, и нефтетрейдерами, получающими сверхприбыль. Также многие из них признавались, что первоначально исходили из того, что конфликт завершится значительно быстрее.

Чаще всего иностранцы инвестируют в депозитарные расписки — сертификат, удостоверяющий право собственности на ценные бумаги, что не противоречит западным санкциям против РФ. Объем этого рынка за рубежом составляет 4,14 триллиона долларов.