Названы последствия закрытия Украиной транзита газа в Европу

Закрытие Украиной транзита российского газа в Европу нанесет удар по экономикам РФ, Европы и самой Украины. Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» высказал ведущий аналитик Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он указал, что в случае закрытия Украиной транзита в разгар отопительного сезона, то Европа лишится 15 миллиардов кубометров газа. Это может привести к повышению цен за тысячу кубометров в два раза — до 800 долларов.

«Особенно пострадают те, кто получает наше топливо по трубе — Словакия и Австрия. Ну а дальше по цепочке цены поднимутся на любой газ, не только российский», — указал Юшков.

При этом, по мнению аналитика, пострадает не только ЕС, но и сама Украина и Россия.

«Вообще, от прекращения транзита пострадают все страны, деньги потеряют и Россия, и Европа, и Украина. Киев лишится денег за транспортировку российского газа — несколько миллиардов долларов в год. К тому же, украинская система внутреннего газоснабжения завязана на транзит. Киев потребляет часть европейских объемов, а потом их возмещает за счет внутренней добычи газа. Мы же эти объемы не сможем никуда не перенаправим. "Газпром" будет вынужден сократить добычу, в результате, государство недополучит налогов на добычу полезных ископаемых и экспортную пошлину в бюджет. Нельзя сказать, что это большая потеря для России, но нашему бюджету важна каждая копейка», — пояснил он.

По словам Юшкова, выиграет от закрытия Украиной транзита российского газа в Европу только США, которые только и ждут, чтобы заполнить эти 15 миллиардов кубометров своими поставками СПГ.

Напомним, что контракт России с Украиной на транзит газа в Европу истечет в конце декабря 2024 года. Владимир Зеленский заявлял, что не станет продлевать соглашение.