Стало известно, куда Россия экспортирует больше всего свинины

Самым крупным импортером российской свинины является Китай. Об этом URA.RU рассказал директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Он отметил, что РФ находится в лидерах мяса и птицы. При этом по экспорту свинины российский бизнес намерен войти в пятерку и «успешно идет к этой цели», указал Ковалев.

«В прошлом году Россия экспортировала 250 тысяч тонн свинины — это около 5% от всего своего производства. И продолжаем наращивать поставки в другие страны. Поэтому, эту задачу считаем реалистичной, инвестиции в отрасль продолжаются», — добавил он.

Также Ковалев подчеркнул, что крупнейшим импортером российской свинины стал Китай, хотя поставки этого мяса туда были налажены только в 2024 году.