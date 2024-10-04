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Стало известно, куда Россия экспортирует больше всего свинины

Самым крупным импортером российской свинины является Китай. Об этом URA.RU рассказал директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Стало известно, куда Россия экспортирует больше всего свинины
© РИА Новости

Он отметил, что РФ находится в лидерах мяса и птицы. При этом по экспорту свинины российский бизнес намерен войти в пятерку и «успешно идет к этой цели», указал Ковалев.

«В прошлом году Россия экспортировала 250 тысяч тонн свинины — это около 5% от всего своего производства. И продолжаем наращивать поставки в другие страны. Поэтому, эту задачу считаем реалистичной, инвестиции в отрасль продолжаются», — добавил он.

Также Ковалев подчеркнул, что крупнейшим импортером российской свинины стал Китай, хотя поставки этого мяса туда были налажены только в 2024 году.