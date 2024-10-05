Экономист рассказала, зачем МВФ рвется в Россию, невзирая на санкции

Решение Международного валютного фонда отложить консультации с Москвой и подготовку обзора экономики России не означает, что визит не состоится, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика-макроэкономиста Института экономики роста им. П.А. Столыпина Любовь Косинову.

По ее словам, визит нужен, в первую очередь, Западу. МВФ не прекращал отношений с Россией, так как это не в интересах фонда — РФ вносит средства в бюджет организации, является значимым участником международной торговли и финансовой системы.

Эксперты Международного валютного фонда смоделировали распад мировой экономики

Кроме того, как указала эксперт, экономисты фонда осознают, какой удар санкции против РФ нанесли по мировой финансовой системе. Теперь нужно восстанавливать доверие.