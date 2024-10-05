Нефть рекордно растет в цене из-за ближневосточного кризиса

Стоимость нефти Brent рекордно выросла за неделю. Это вызвано кризисом на Ближнем Востоке и опасениями трейдеров, пишет Financial Times (FT).

«Цены на нефть приближаются к самому большому недельному росту за последние два года, поскольку трейдеры спекулируют на возможности ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Израиля или Ирана», — пишет издание.

Отмечается, что марка Brent, мировой эталон нефти, накануне торговалась выше 78 долларов за баррель. Это более чем на 9% выше, чем в прошлую пятницу.

Рост цен происходит на фоне эскалации конфликта

на Ближнем Востоке, где производится треть мировой нефти.

Аналитики и трейдеры опасаются, что Израиль может атаковать иранский остров Харк (здесь находится крупнейший нефтяной терминал страны) и материковую часть Исламской Республики. В ответ Иран и его союзники могут ответить ударом по энергетическим структурам Тель-Авива и заблокировать мировые перевозки нефти.

«Самый значительный сбой может произойти, если Иран попытается заблокировать движение танкеров через Ормузский пролив, который Управление энергетической информации США назвало «самым важным в мире местом транзита нефти», — пишет FT.

Ежедневно через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, включая перевозки стран ОПЕК — Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака, а также сжиженный природный газ из Катара.

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На этой неделе власти Ирана предупредили Вашингтон через Катар, что не желают начинать большую войну, но больше не будут проявлять «одностороннюю сдержанность».