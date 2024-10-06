Стало известно, какая организация вложила миллиарды в Афганистан

ООН направляла около $80 млн в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели на протяжении последних трех лет, сообщает афганское информагентство Pajhwok со ссылкой на офис Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) при госдепе США.

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После прихода к власти талибов (организация запрещена в России) в 2021 году ООН ввела санкции на перевод средств в Исламский эмират. Для решения проблемы нехватки финансирования организация отправляла в свои афганские офисы около $80 млн каждые 10-14 дней.

По данным SIGAR, в 2022 и 2023 годах ООН направила в Афганистан в общей сложности $3,6 млрд. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщает, что эти деньги хранятся на специальных счетах организации в частных банках.

При этом в SIGAR считают, что эти средства косвенно принесли пользу временному правительству Афганистана и стране.

До этого в Азербайджане запланировали приостановить деятельность агентства США по международному развитию.

Ранее афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов.