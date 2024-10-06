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SIGAR: ООН отправляла $80 млн в Афганистан каждые две недели в течение трех лет

ООН направляла около $80 млн в свои структурные подразделения в Афганистане каждые две недели на протяжении последних трех лет, сообщает афганское информагентство Pajhwok со ссылкой на офис Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) при госдепе США.

Стало известно, какая организация вложила миллиарды в Афганистан
© Газета.Ru

После прихода к власти талибов (организация запрещена в России) в 2021 году ООН ввела санкции на перевод средств в Исламский эмират. Для решения проблемы нехватки финансирования организация отправляла в свои афганские офисы около $80 млн каждые 10-14 дней.

По данным SIGAR, в 2022 и 2023 годах ООН направила в Афганистан в общей сложности $3,6 млрд. Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщает, что эти деньги хранятся на специальных счетах организации в частных банках.

При этом в SIGAR считают, что эти средства косвенно принесли пользу временному правительству Афганистана и стране.

До этого в Азербайджане запланировали приостановить деятельность агентства США по международному развитию.

Ранее афганское правительство одобрило финансирование 12 экономических проектов.

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