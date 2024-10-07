Банки из дружественных стран заинтересованы в открытии филиалов в России

Банки из дружественных стран, среди которых Китай и Вьетнам, заинтересованы в открытии филиалов в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Ко мне поступают сигналы из дружеских стран о желании открыть у нас филиалы, готовности войти в капитал», — заявил он.

С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий иностранным кредитным учреждениям открывать филиалы в РФ. Ранее они могли иметь только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал.

По словам парламентария, целью данного закона является создание условий для развития системы международных расчетов, а также привлечение иностранных инвестиций для финансирования российской экономики, что особенно важно в условиях антироссийских санкций.