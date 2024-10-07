Цены на красную икру резко подскочили

В России зафиксировано существенное повышение стоимости красной икры после завершения путины. В сравнении с 2023 годом цена возросла на 25%, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина.

Как ожидается, продукция подорожает еще на 10% к Новому году. Сейчас цены выросли из-за небольшого объема производства в 2024-м в связи с ростом спроса, объяснил Панин.

По его словам, текущий год не оказался удачным для рыбной отрасли, поскольку планового вылова лососевых достигнуть не удалось. Также стоимость красной рыбы, особенно горбуши, выросла в связи с ограниченным объемом вылова, подчеркнул собеседник.

Ранее издание РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщило, что вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может продемонстрировать самые низкие за последние 20 лет уровни. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее отмечал, что результат этого года составит 250-260 тыс. т лососевых, что вдвое меньше уровня прошлого года. Сейчас прогноз Росрыболовства по вылову остается прежним.