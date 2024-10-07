Эксперты предрекли эпоху закредитованных пенсионеров в России

Россиянам сегодня выдают ипотечные кредиты на сроки до 30 лет, поэтому если на это решаются жители после 40 лет, то выплачивать долги они будут и на пенсии. Банки в будущем ждет волна просроченных платежей, заявила в беседе с 360.ru инвестсоветник, финансовый консультант Юлия Хайдер.

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По итогам первой половины этого года доля ипотечных кредитов, по которым возраст заемщика на момент погашения превысит 65 лет, достигла 48%, сообщила эксперт. С ней согласился руководитель отдела продаж ООО СК «ЮКО» Дмитрий Панин – по его словам, в будущем будет много 65-летних россиян, которые все еще выплачивают ипотеку, а банки ждет волна просроченных платежей. Этот показатель может достичь 50-60% с учетом ситуации в экономике и закредитованности россиян.

«Если человек думает, что возьмет ипотеку в 40 лет, рассчитывая выплачивать ее 30 лет минимальными платежами, то он заблуждается», — заявил Панин.

Вся эта ситуация приведет к тому, что в будущем в России будет больше работающих пенсионеров, считает специалист. Не у всех пожилых россиян есть пожилые родственники, готовые помочь в погашении кредита, если не получилось выплатить его досрочно, подчеркнул он.

Панин также предрек снижение планки возраста для ипотеки, напомнив, что при ее одобрении учитывается рыночная стоимость квартиры. Это важно, так как в случае неплатежеспособности банк будет продавать ее с торгов, заключил он.

До этого сообщалось, что российские банки практически прекратили выдачу обычной, не субсидированной застройщиками ипотеки. По мнению экспертов, эта ситуация может привести к подорожанию квартир примерно на 10%, тогда как ставка снизится всего на несколько процентов.