Антироссийские санкции обернулись бумерангом

Россия может потеснить Америку с первого места в майнинге (добыча цифровой валюты с помощью специального оборудования) и международных платежах в криптовалюте (цифровой актив, у которого нет физического выражения), и это всерьез обеспокоило западные страны. Общество всемирных межбанковских каналов связи (SWIFT) объявило о намерении запустить единую систему для трансграничных операций банков с цифровыми и фиатными валютами. В то же время ведущее информационное агентство США в области финансов Bloomberg опубликовало статью, посвященную российскому майнингу.

«Теперь, спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения. В прошлом месяце [президент России] Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зеленый свет первым шагам по законодательному регулированию в России, где в прошлом году намайнили биткоинов на сумму около 3,5 млрд долларов», — говорится в материале Bloomberg.

США, Великобритания, Испания, Эмираты, Индонезия, Сербия, Египет, Вьетнам и другие — более полусотни перепечаток и ссылок на первоисточник свидетельствуют о серьезной обеспокоенности коллективного Запада ускоренными темпами роста майнинга в России.

«Действия России нарушают глобальный ландшафт цифровых активов, создавая как риски, так и возможности в отношении международных финансов, использования энергии и влияния на глобальную динамику майнинга», — выразила обеспокоенность агентству Лорен Лин, директор по развитию бизнеса одной из крупнейших майнинговых компаний США Luxor Technologies.

Тревогу Запада можно понять, считают российские эксперты. Минувшее десятилетие США были бесспорным лидером в области добычи криптовалюты и блокчейн-технологий, пока сами не сподвигли Россию вступить в борьбу за лидерство.

Это стратегическая отрасль, в которой Штаты не могут даже представить себе утрату своего лидерства, отмечает владелец и генеральный директор самого крупного в России оператора дата-центров Bitriver Игорь Рунец.