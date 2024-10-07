В России рекордно упал спрос на сигареты

В России наблюдается снижение спроса на сигареты к уровню прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на систему сервисов «Контур.Маркет».

Специалисты проанализировали 45 миллионов чеков. Наибольшее падение продаж зафиксировано летом - объем продаж сигарет упал на 22% год к году. За весенний период 2024 продажи продемонстрировали снижение на 19%, а за зимний - на 16%.

Также отмечается, что средняя стоимость сигарет в 2024 году поднялась на 4–9% в сравнении с 2023 годом, наибольшее повышение наблюдалось минувшей зимой, отметили в фирме. По словам аналитика «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, продажи сигарет по России упали в рублях среднем на 19% в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

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Эксперт связала ситуацию с общей тенденцией к отказу от курения. Она обратила внимание на то, что данный тренд становится все более устойчивым в России последние годы.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать запрет на продажу некоторых жидкостей для вейпов.