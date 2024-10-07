Матвиенко заявила о перспективах доработки туристического налога

Благодаря проведенной в 2024 году донастройке налоговой системы, открываются новые возможности для достижения стратегических целей страны, а также новые доходные источники для бюджета РФ. Об этом 7 октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

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Она пояснила, что доходность госбюджета повысится в том числе за счет корректировки акцизов на табак и на сахаросодержащие напитки.

При этом, как рассказала спикер палаты, работа над доходными компонентами бюджета продолжится.