Отложенная инфляция в России стала причиной роста цен на сливочное масло и молочные продукты в целом. Об этом рассказал независимый молочный эксперт Дмитрий Мирончиков. Парламентская газета

«До 2022 года в Россию масло поступало со всего мира. После 2022 года поставщиком сливочного масла на российский рынок осталась только Белоруссия, и она не в состоянии полностью обеспечить всю нашу потребность. Сейчас регулятор предпринимает определенные действия для снятия напряженности. Начался импорт масла из Ирана, ожидается поступление из Индии», — сказал Мирончиков. По его словам, эти действия должны будут прекратить рост цен на молочку. Газета.Ru

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