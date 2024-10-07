Силуанов раскрыл приоритет при планировании бюджета

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что при планировании бюджета основным приоритетом является укрепление обороноспособности страны. Это заявление прозвучало в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

«Приоритет — укрепление обороноспособности страны. Мы направляем ресурсы на эту задачу в первоочередном порядке. Это было и в 2022-2023 гг., и в текущем году», — сказал Силуанов в ходе слушаний, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что такой подход будет использоваться в следующие три года с учетом потребностей ВС РФ.

Министр также уточнил, что финансирование будет направлено на различные аспекты оборонной сферы, включая оснащение и закупку вооружения, военной техники, выплату довольствия военнослужащим, поддержку их семей и модернизацию оборонно-промышленного комплекса.