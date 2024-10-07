В Крыму рассказали, грозит ли региону дефицит топлива

В Крыму нет проблем с бензином и дизельным топливом, заявил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. По его словам, регион обеспечен необходимым количеством ресурса.

Ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает на население республики и для частных структур, которые занимаются извозом и доставкой продуктов. Мониторинг проводится ежедневно, ситуация находится на контроле руководства Крыма, — добавил Воронкин.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о пожаре на нефтебазе в Феодосии. По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, разлива топлива на месте ЧП нет. Он также предупредил, что из-за происшествия перекрыли движение транспорта. Мэр призвал жителей находить пути объезда, а работодателей со снисхождением отнестись к возможным опозданиям. По последним данным, площадь возгорания на объекте составляет порядка 800 квадратных метров.

Из-за возникшего пожара на нефтебазе администрация Феодосии ввела режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Тушение возгорания продолжается. По предварительным данным, в ЧП пострадали три человека. Пассажиров пригородных поездов пересадили на автобусы.