В текущих условиях повышение ключевой ставки до 20% в октябре — реализация базового сценария. С таким заявлением выступил глава департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко в беседе с РИАМО.

Собеседник предположил, что Банк России поднимет ключевую ставку. Напомним, что заседание Совета директоров ЦБ запланировано на 25 октября. Как уточнил Тимошенко, рост ставки ожидается «в рамках поддержки экономики и рубля».

Возможная корректировка ставки связана с преобладанием проинфляционных рисков, заявил эксперт. Он отметил, что, согласно параметрам бюджета на 2024 год, возможны существенные дополнительные траты.

Глава ЦБ Набиуллина сделала ряд важных заявлений

Напомним, что 13 сентября во время заседания Совета директоров Центробанка России было принято решение повысить ключевую ставку до 19%. ЦБ не исключил ее дальнейшего повышения. Также ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что ключевая ставка Банка России превысит уровень в 20%.