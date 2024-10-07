Силуанов: выплаты пенсионерам увеличат на уровень инфляции 2024 года

Правительство РФ проиндексирует пенсии на уровень инфляции с января 2025 года, рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава Минфина рассказал о планах правительства на слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Министр пояснил, что в этом году было принято решении о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития РФ на конец 2024 года составляет 7,3%.