Стоимость нефти марки Brent превысила $80 впервые с 29 августа

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 29 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

На прошлой неделе нефть Brent подорожала на 8,5%, WTI — на 9,1% на опасениях по поводу перспектив поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Нефть покупают в основном на импульсе, поскольку основное внимание уделяется событиям на Ближнем Востоке, а также завтрашней пресс-конференции в Китае с участием ведущих специалистов по экономическому планированию», — пояснил глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен.

Журналисты отметили, что утром в понедельник, 7 октября, нефть подешевела на 0,5%, но днём вышла в рост более чем на 2%.

Так, по состоянию на 17.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,18%, до 79,75 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,33%, до 76,14 доллара.