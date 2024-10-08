Названы регионы с наименьшим уровнем безработицы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что самый низкий уровень безработицы в России зафиксирован в Центральном федеральном округе. Как уточнила она, там показатель составил 1,8% по методологии международной организации труда, передает РИА Новости.
Голикова выступила по итогам заседания межведомственной комиссии по реагированию на ситуацию на рынке труда. Она подчеркнула, что показатели безработицы на рынке труда остаются рекордно низкими – 2,4%.
Сообщается, что по состоянию на сентябрь центры занятости приступили к обучению 72 тысячи человек или 70% от плана. Завершили обучение 18 тысяч человек, из них 12 тысяч смогли найти работу в период обучения или после его завершения.
Ранее сообщалось, что Правительством России был утвержден облегченный порядок трудоустройства граждан, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей. У эвакуированных появится возможность устроиться на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации, так как они могли быть утеряны при выезде с места жительства.