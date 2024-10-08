Эксперт допустил трехзначный курс доллара во втором полугодии

Курс доллара может повыситься до 100 рублей до конца 2024 года, спрогнозировал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, вероятность этого составляет менее 50%. Одним из факторов в поддержку рубля специалист назвал жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России.

Достижение долларом трехзначного уровня возможно, но вероятность этого ниже 50%. С одной стороны, от психологической отметки 100 рублей за доллар курс сейчас отделяет всего несколько рублей. Резкий геополитический негатив, сильная коррекция в сырье — и планка может не устоять. С другой стороны, технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно скорее ожидать нисходящей коррекции в юане, долларе и евро, — пояснил Буйволов.

Кроме того, среди факторов в поддержку российской валюты оказались существенно выросший объем чистых продаж зарубежной валюты в рамках бюджетного правила и нефть Brent по $80 за баррель.

По словам Буйволова, если санкционное давление будет в большей степени направлено на импорт, то это может привести к укреплению рубля. В то же время, если ограничения будут больше направлены на экспорт, это может привести к заметному ослаблению курса рубля. Аналитик добавил, что девальвация приводит к ускорению инфляции, а Центральный банк, по всей видимости, не стремится к этому.