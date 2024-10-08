Аксаков допустил повышение ставки ЦБ до 20% в октябре

По итогам октябрьского заседания Банка России ключевая ставка может вырасти до 20% годовых, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его цитирует ТАСС.

«Денежно-кредитная политика будет жесткой. Соответственно, Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока не добьется своей цели», — отметил спикер.

Целью регулятора является возвращение инфляции к 4%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, рост потребительских цен замедлится до целевого значения в 2026 году. По итогам текущего года инфляция ожидается на уровне 7,3% годовых.

В 2023 году Центробанк повышал ключевую ставку пять раз, до 16% годовых в декабре. Затем регулятор взял паузу в ужесточении ДКП и держал ставку неизменной до середины лета. 26 июля Банк России повысил ставку с 16% до 18%. В сентябре она выросла до 19%.