В Венгрии высказались о заморозке зарубежных активов РФ на три года

Правительство Венгрии не поддерживает решение Евросоюза о переходе к заморозке российских активов в ЕС на три года вместо нынешних шести месяцев, сообщил глава венгерского минфина Михай Варг. ТАСС

Во время пресс-конференции по итогам встречи министров экономики и финансов стран — членов Евросоюза у министра спросили, снял ли Будапешт свое вето на изменение системы продления заморозки российских активов. «Сегодня была отличная дискуссия. Я верю, что это решение может быть принято не раньше выборов в США», — сказал Варг. Газета.Ru

Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран Евросоюза поддерживают предложение о заморозке российских активов на срок до трех лет. Ura.Ru