Стало известно, сколько потратили в РФ на нацпроекты в 2024 году

Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов за девять месяцев 2024 года достигли 2,193 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов РФ.

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По данным ведомства, исполнение бюджета по нацпроектам на 1 октября 2024 года составило 69,5% от плановых назначений — 2 192,8 млрд рублей.

Наиболее высокий уровень исполнения зафиксирован у нацпроектов "Демография" (80,8%), "Культура" (77,6%), "Образование" (71,6%), "Здравоохранение" (71,4%) и "Жилье и городская среда" (71,2%).

Минфин также отмечает, что исполнение по нацпроекту "Производительность труда" составило 69,4%, "Наука и университеты" — 69%, "Безопасные качественные дороги" — 67,5%, "Международная кооперация и экспорт" — 67%, "Экология" — 61,9%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 58,6%.

Наименьшие показатели исполнения бюджета зафиксированы у нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (58,4%), "Цифровая экономика Российской Федерации" (54,2%), "Беспилотные авиационные системы" (38,8%).

Самый низкий уровень исполнения бюджета отмечен у комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 35%. До этого вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев назвал сбалансированным проект федерального бюджета.