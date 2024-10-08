В Грузии стабилизируют курс лари валютными интервенциями

Национальный банк Грузии провел валютные интервенции на сумму $48,5 млн для стабилизации курса лари. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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По данным Нацбанка, на валютном аукционе во вторник было выставлено $60 млн, из которых реализовано $48,5 млн по среднему курсу 2,7194 лари за доллар. Официальный обменный курс на 8 октября составлял 2,7451 лари за доллар.

В ЦБ Грузии отмечают, что за последние дни наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту, что создало дополнительное давление на курс национальной денежной единицы. Рост спроса на валюту в Нацбанке связывают с разовыми крупными сделками, в частности, с плановой выплатой дивидендов.

"Колебания, наблюдаемые на валютном рынке, не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому они носят краткосрочный характер", — подчеркивается в сообщении регулятора.

Всего с начала года Нацбанк Грузии продал на валютном рынке $217 млн. За период с 10 сентября официальный курс лари по отношению к доллару США снизился на 1,82%.

До этого стало известно, что Япония израсходовала триллионы иен на поддержку национальной валюты.