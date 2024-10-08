В Венгрии заявили, что остановка транзита газа из РФ через Украину не затронет страну

Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из России через Украину, поскольку страна в основном получает его через «Турецкий поток». Такое заявление сделал глава МИД республики Петер Сийярто, передает РИА «Новости».

По его словам, если бы Будапешт не был «достаточно смел, чтобы построить "Турецкий поток", то сейчас у государства были бы огромные проблемы».

«Нас не интересует, на нас не влияет, к чему придут и к чему не придут Россия и Украина относительно транзита. Есть в центральной Европе страны, для которых это означает проблему. За последние годы Венгрия много инвестировала в газовую инфраструктуру, так что мы, конечно, поможем, кому можно», — добавил Сийярто.

Напомним, что контракт России с Украиной на транзит газа в Европу истечет в конце декабря 2024 года. Владимир Зеленский заявлял, что не станет продлевать соглашение.