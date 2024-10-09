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В России ожидается дефицит мандаринов

В России ожидается дефицит марокканских мандаринов на Новый год. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на представителя ягодного союза, которая специализируется на экзотических фруктах, Ирину Козий.

В России ожидается дефицит мандаринов
© РИА Новости

Как отмечается, сложная геополитическая ситуация и рестрикции Запада привели к тому, что поставки мандаринов из Марокко в текущем году практически прекратились. Речь идет о «любимых россиянами клементинах», уточнила Козий. Подчеркивается, что с ноября по январь приходится около половины всего годового потребления мандаринов.

Собеседница отметила, что стоимость мандаринов сезонно падает в цене, однако в 2024 году ситуация на рынке будет другой. По ее словам, фрукты растут в цене, и покупатели начинают от них отказываться.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитику, подготовленную экспертами программы лояльности «Х5 Клуб» к Яблочному Спасу (отмечают 19 августа), сообщили, что в России доля отечественных яблок в магазинах достигла почти 90%.

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