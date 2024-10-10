Среднедневной объем торгов на рынке Мосбиржи вернулся к докризисному уровню

Среднедневной объем торгов на рынке акций Московской биржи вернулся к уровням 2021 года. Это следует из представленной на Уральской конференции НАУФОР презентации управляющего директора площадки Владимира Крекотеня.

Так, по итогам девяти месяцев 2024 года показатель составил 122 млрд рублей, тогда как в 2023 и 2022 годах он составлял 91 млрд и 70 млрд рублей, а в 2021 году - 118 млрд рублей. Среднедневной оборот на рынке облигаций давно превысил докризисный уровень - за девять месяцев 2024 года и в 2023 году он составлял 153 млрд и 157 млрд рублей соответственно, в 2022 году и 2021 году - 78 млрд и 88 млрд рублей.

Среднедневные торги на денежном рынке за девять месяцев 2024 года (3,94 трлн рублей) более чем в два раза превышают аналогичный показатель 2021 года (1,87 трлн рублей). При этом срочный рынок так и не смог справиться с последствиями 2022 года. В январе - сентябре 2024 года среднедневной оборот на нем составил 361 млрд рублей, что приметно в 1,7 раза меньше показателя 2021 года (622 млрд рублей). В 2022 и 2023 годах показатель составлял 308 млрд и 318 млрд рублей соответственно.