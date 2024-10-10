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Среднедневной объем торгов на рынке Мосбиржи вернулся к докризисному уровню

Среднедневной объем торгов на рынке акций Московской биржи вернулся к уровням 2021 года. Это следует из представленной на Уральской конференции НАУФОР презентации управляющего директора площадки Владимира Крекотеня.

Среднедневной объем торгов на рынке Мосбиржи вернулся к докризисному уровню
© РИА Новости

Так, по итогам девяти месяцев 2024 года показатель составил 122 млрд рублей, тогда как в 2023 и 2022 годах он составлял 91 млрд и 70 млрд рублей, а в 2021 году - 118 млрд рублей. Среднедневной оборот на рынке облигаций давно превысил докризисный уровень - за девять месяцев 2024 года и в 2023 году он составлял 153 млрд и 157 млрд рублей соответственно, в 2022 году и 2021 году - 78 млрд и 88 млрд рублей.

Среднедневные торги на денежном рынке за девять месяцев 2024 года (3,94 трлн рублей) более чем в два раза превышают аналогичный показатель 2021 года (1,87 трлн рублей). При этом срочный рынок так и не смог справиться с последствиями 2022 года. В январе - сентябре 2024 года среднедневной оборот на нем составил 361 млрд рублей, что приметно в 1,7 раза меньше показателя 2021 года (622 млрд рублей). В 2022 и 2023 годах показатель составлял 308 млрд и 318 млрд рублей соответственно.

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