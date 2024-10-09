Курсы валют на 9 октября: рубль упал к доллару и евро

Рубль упал в цене к иностранным валютам. Официальный курс доллара, который Банк России установил на 9 октября, составляет 96,1079 рубля (ранее – 96,0649 рубля), курс евро — 105,6891 рубля (ранее – 105,3069 рубля), пишет портал «Банки.ру».

По словам главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, остановка торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке повлекла за собой изменение методов определения Центробанком курсов американской и европейской валют.

В настоящее время при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, говорится в публикации.

Ранее начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявил «Газете.Ru», что волатильность российского валютного рынка может остаться высокой.