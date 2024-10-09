Глава Минсельхоза рассказала о росте производства мяса и молока

В России увеличилось производство мяса, птицы и молока, сказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на «правительственном часе» в Совете Федерации 9 октября.

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По словам главы ведомства, за последние годы российский АПК добился выдающихся результатов.

«Аграрии не только каждый год наращивают объемы производства, но и завоевывают глобальный продовольственный рынок, усиливая позиции России в мире», — сказала она, отметив, что сельское хозяйство становится все более высокотехнологичной сферой деятельности.

Первые восемь месяцев 2024 года сохраняется устойчивый рост в животноводстве.

«Производство скота и птицы в сельхозорганизациях увеличилось на 4,2 процента, а сырого молока — на 3,3 процента. Таким образом, мы продолжаем повышать уровень самообеспеченности внутреннего рынка мясом и молоком», — сказала Лут.

Объем вылова рыбы и водных ресурсов составил 3,9 миллиона тонн, что меньше показателей прошлого года, добавила глава Минсельхоза.