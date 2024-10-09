Матвиенко высказалась о ситуации с недоступной для многих граждан рыбой

Стоимость рыбы достаточно высокая, зачастую люди не могут себе позволить купить данную продукцию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут, передает РИА Новости.

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Матвиенко уточнила, что в прошлом году объем добычи водных ресурсов достиг 5,3 миллиона тонн, что является лучшим показателем за последние годы. Между тем прилавки не радуют рыбным разнообразием, а цены на рыбу достаточно высокие, отметила она. По словам председателя Совета Федерации, доля рыбы в продуктовой корзине россиян по итогам прошлого года составила чуть более 2%.

Ранее «Известия» со ссылкой на председателя Рыбного союза Александра Панина сообщили, что в России зафиксировано существенное повышение стоимости красной икры после завершения путины. В сравнении с 2023 годом цена возросла на 25%.

Как ожидается, продукция подорожает еще на 10% к Новому году. Сейчас цены выросли из-за небольшого объема производства в 2024-м в связи с ростом спроса, объяснил Панин.