Международный форум-выставка «InRussia» 2024 откроет новые перспективы для инвестиций в российскую промышленность

С 17 по 18 октября 2024 года в многофункциональном выставочном центре «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах состоится Международный форум-выставка «InRussia». Мероприятие проводится Минпромторгом России и Правительством Ставропольского края. Ассоциация индустриальных парков России выступает Интеллектуальным партнером и отвечает за разработку содержательной части двухдневной деловой программы Форума.

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Основные цели форума – презентация возможностей отечественной промышленной инфраструктуры, налаживание эффективных контактов для реализации промышленных инвестиционных проектов в России, демонстрация лучших мировых практик создания индустриальных парков и обмен опытом в сфере промышленности и инвестиций.

В прошлом году на площадках конференции собрались более 2000 участников, представляющих государственную власть, российские и зарубежные компании, промышленные предприятия.

В этом году на форуме планируется участие более 3-х тысяч представителей органов государственной власти, глав субъектов Российской Федерации, региональных министерств и ведомств, крупных промышленных предприятий, институтов развития, а также официальных делегаций и деловых сообществ из дружественных стран. Также в мероприятии примут участие представители Минпромторга России – заместитель Министра Иван Куликов.

Главная пленарная сессия форума будет посвящена богатому промышленному потенциалу и преимуществам российских регионов, а также эффективным мерам государственной поддержки.

Кроме того, на площадках «МинводыЭКСПО» пройдут сессии и семинары на актуальные темы в сфере развития промышленности, например такие, как: «Механизмы и пути масштабирования малых и средних предприятий», «Цифровые технологии для производства и инфраструктуры», «Точки присутствия российского бизнеса за рубежом», «Реинжиниринг и промышленная кооперация», «Особенности проектирования и развития промышленной инфраструктуры». Минпромторг России подведет итоги методической программы «Лидеры развития инфраструктуры», на которой будут определены ее победители и призеры.

Над деловой программой работала команда Ассоциации индустриальных парков России. Денис Журавский, исполнительный директор АИП России, отмечает, что тематика деловой программы отражает актуальные тренды 2024 года, на первый план выходят вопросы обеспечения промышленности кадрами инженерных и рабочих специальностей, а также вопросы финансирования инфраструктуры в условиях высокой ключевой ставки.

Важной частью мероприятия станет выставка промышленной инфраструктуры российских регионов, на которой предприятия продемонстрируют свою продукцию, большая часть которой создается в рамках импортозамещения, что является составной частью достижения технологического суверенитета Российской Федерации.

Кроме этого, в рамках интеграции новых регионов, на выставке региональными министерствами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут представлены проекты, реализуемые в настоящее время, участниками которых являются такие предприятия, как Ясиноватский машиностроительный завод, станкостроительная компания ООО «ЭРЛАЙТ», металлообрабатывающее предприятие ООО «МПП «Энергоспецмаш», завод по производству холодильного оборудования ООО «Донфрост», предприятие легкой промышленности

ООО «Скифтекс» и другие.

Участие в мероприятие бесплатное. Актуальная программа Форума опубликована на официальном сайте.

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