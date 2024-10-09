В Германии заявили о неудовлетворительной ситуации в экономике

Власти Германии ухудшили прогноз для экономики страны на 2024 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что еще в апреле Берлин прогнозировал, что ВВП вырастет на 0,3%. Теперь же в ФРГ прогнозируют его снижение на 0,2%.

«Ситуация неудовлетворительная. Экономика Германии не показывала сильного роста с 2018 года», — сказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Он указал на необходимость срочного решения «структурных проблем» в экономике, в том числе высокую стоимость энергоносителей, нехватку квалифицированных кадров и избыточную бюрократию. Кроме того, по словам Хабека, положение усугу