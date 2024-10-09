Путин раскритиковал закупку продукции из древесины за границей

Распространенная ранее в России практика экспорта древесины в виде сырья и импорта продукции из нее является ненормальной, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Открывая по видеосвязи целлюлозно-картонный комбинат в Иркутской области, он напомнил, что Россия обладает огромными лесными богатствами.

«Лесосека-то огромная, а продукцию из древесины — самую разную, и бумагу высококачественную <…> — многое из этого мы закупаем за границей», — отметил глава государства.

Он назвал ситуацию ненормальной. «Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США и Канада стали покупать больше российской фанеры. За шесть месяцев 2024 года Соединенные Штаты увеличили импорт этого стройматериала на 10 процентов в годовом выражении, до 83,8 тысячи кубических метров.