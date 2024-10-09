FT: в Аргентине считают, что время для снятия валютных ограничений еще не пришло

Правительство Аргентины пока не считает своевременным снимать действующие с 2019 года валютные ограничения. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент страны Хавьер Милей.

"Нет, пока нет", - ответил он на вопрос о том, пришло ли уже время снимать ограничения.

Он также не стал называть примерных сроков, в которые соответствующее решение может быть принято.

"Мы не коммунисты, мы - либертарианцы. В основе этого отличия лежит философский вопрос, состоящий в том, что я не устанавливаю сроки, потому что я не мыслю категориями центрального планирования", - пояснил Милей.

Летом 2024 года министр экономики страны Луис Капуто заявил, что снятие валютных ограничений будет совпадать с завершением второго этапа экономических реформ, предполагающих укрепление доверия к экономике страны и дальнейшее сокращение денежной эмиссии.

"Кажется почти что ребячеством фиксироваться на том, произойдет это через два, три, пять или восемь месяцев. Это неважно", - сказал Капуто FT, добавив, что отмена валютного регулирования не является приоритетом для тех, кто инвестирует в реальный сектор аргентинской экономики.

"Эта спешка, это нетерпение - ошибка, и мы не собираемся совершать эту ошибку. Главное для Аргентины - снять ограничения тогда, когда это не создаст проблем для наших граждан", - заявил он.

Капуто также отметил, что правительство изучает возможность начать переговоры с Международным валютным фондом о реструктуризации долга, что может позволить "увеличить чистые резервы" и "поможет снять ограничения".

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным института статистики и переписи, за первое полугодие этого года уровень бедности в стране вырос с 41,7% до 52,9%, а ВВП в течение того же периода сократился на 3,4%.