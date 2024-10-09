Мордашов предложил вернуться к дискуссии о высокой ставке ЦБ

Повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса — это ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию. Об этом заявил основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Цитаты из его выступления публикует РБК.

Мордашов признал предложил вернуться к дискуссии о высокой ставке Центробанка, потому что, по его мнению, «мы начинаем заходить слишком далеко». Бизнесмен отмечает появление «тревожных признаков», связанных с ограничением финансирования инвестиционных проектов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что совет директоров Банка России уже 25 октября повысит ключевую ставку с нынешних 19 до 20 процентов годовых.