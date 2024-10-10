В Турции призвали создать общий банк с Москвой

Турции в условиях давления, оказываемого властями США, следует задействовать механизмы торговли с Россией через третьи государства. В данном случае целесообразно прибегнуть к созданию общего банка с РФ, заявил политический аналитик Серхат Латифоглу в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседника, «США давят на банковский сектор, чтобы препятствовать торговле Турции и России». Он выразил уверенность в том, что эта ситуация будет наблюдаться и потом.

Ранее заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу заявил РИА Новости, что США угрожают отключить Турцию от международной платежной системы SWIFT и платежей в долларах из-за сотрудничества с Россией. Он отметил, что в связи с этим Анкаре приходиться сокращать торговлю с Москвой. Турция не может выступить против давления Вашингтона, подчеркнул политик.

Также ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин сообщил агентству, что местные банки лишились за восемь месяцев текущего года порядка двух миллиардов долларов экспортной выручки из-за санкционного давления США на Россию.