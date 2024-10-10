Правительство рассмотрит вопрос о ставке утильсбора для сельхозтехники

Правительство обсудит вопрос о ставке утильсбора для сельхозтехники. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на выездном заседании Совета Думы в Московской области на тему развития сельскохозяйственного машиностроения в РФ.

"Мы видим ставки утильсбора с 2024 по 2030 годы на комбайны зерноуборочные, на машины сельхозназначения самоходные те же самые, - они даже не индексируются. Поэтому, мне кажется, что нам нужно здесь, во-первых, поработать над бюджетом ко второму чтению. И, во-вторых, рассмотреть в правительстве вопрос о ставках утильсбора", - сказал он.

По словам министра финансов, утильсбор поможет защитить российских производителей от дешевого импорта и направить средства на развитие отечественного машиностроения.