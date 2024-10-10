Проблемы с добычей минтая грозят России потерей рынков

Российские рыбопромышленники в 2024 году столкнулись с проблемами при добыче минтая в Беринговом море. Об этом пишут «Ведомости».

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По данным отраслевой системы мониторинга, среднесуточный вылов крупнотоннажного флота на конец сентября составил 33 тонны против 46 тонн в 2023 году. Объем добычи на каждое судно в июне-августе был на 16-33% ниже прошлогодних показателей.

Некоторые компании переориентируют флот на добычу сардины иваси, вылов которой не квотируется. По данным Росрыболовства, на 23 сентября добыто 255,1 тыс. тонн сардины — на 37% больше, чем годом ранее.

Эксперты прогнозируют, что квота на вылов минтая в Беринговом море не будет полностью освоена. По оценкам, недолов может составить 50-100 тыс. тонн.

«Водные биоресурсы предоставляются рыбопромышленным компаниям при условии гарантии их освоения. Это стратегическая потребность государства как распорядителя запасов. Вылов позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны, снижение цен на рыбу на внутреннем рынке, увеличить экспорт за счет более конкурентной цены», — отметил представитель ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

До этого стало известно, что несколько стран возобновили импорт рыбной продукции с Дальнего Востока.