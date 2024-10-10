Доля отечественных брендов косметики двукратно выросла

Количество отечественных брендов косметики за последние два года выросло вдвое, а доля отечественных товаров на рынке превысила 40%, заявила «Известиям» член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в ходе международной выставки парфюмерно-косметической отрасли InterCharm.

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Прирост связан с несколькими факторами, отметила собеседница издания. Прежде всего, потребители изменили свое отношение к российской продукции, указала она. По словам Дычевой, люди начали смотреть на эти товары с большим интересом, чего ранее не наблюдалось. Как уточнила она, «это стало серьезным триггером для улучшения статистики».

«Отечественные производители только способствовали этому процессу: компании начали запускать все больше продукции с интересными компонентами», — заявила эксперт.

В этом году участниками мероприятия стали 1,4 тыс. компаний из 23 стран, включая европейские и азиатские государства, а также 70 тыс. российских и иностранных специалистов.