В Грузии произошел скандал из-за закупки российских дров для школ
Минпрос Грузии закупил российскую древесину для отопления в зимний период до 500 школ страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), до 500 школ в горной и сельской местностях Грузии по-прежнему обогреваются дровяными печами.
На приобретение древесины заключившая с Минпросом контракт компания «Агрохолдинг удабно» получит 2,2 млн лари (примерно 800 тыс. долларов).
В ведомстве эту информацию пока не прокомментировали.
Грузия после войны-2008 разорвала с Россией дипломатические отношения, сохранив торгово-экономические и гуманитарные связи.