ФАС выявила высокие средние наценки на хлеб в торговых сетях РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях России и выявила высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%. Об этом журналистам заявил руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок.

"По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб - в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем", - сказал глава ФАС.

В пресс-службе ФАС отметили, что ведомство проанализировало торговые наценки на хлеб в сетях "Дикси", "Пятерочка", "Перекресток", "Магнит".