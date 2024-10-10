В настоящее время на мировом газовом рынке наблюдается «совершенно уникальное» явление — формирование нового устойчивого региона-потребителя. В его состав входят в том числе страны так называемого «глобального Юга», заявил глава российского энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер. Lenta.ru

География нового газового региона, как уточнил он, представляется обширной. В его состав входят государства Центральной и Южной Азии, а также Кавказ и Дальний Восток. В среднесрочной перспективе его охват может расшириться до Северо-Восточной Азии за счет открытия новых крупных экспортоориентированных коридоров, пояснил Миллер. Газета.Ru

Ранее Миллер рассказал, что за девять месяцев «Газпром» вдвое нарастил поставки газа в Центральную Азию. RT на русском