Силуанов оценил темп роста экономик БРИКС

Страны БРИКС являются локомотивом мирового экономического роста, средний темп роста экономик за 2024-2025 годы составит 4,4% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках встречи министров финансов и управляющих ЦБ БРИКС.

"Страны БРИКС являются драйвером, локомотивом экономического роста. Видим, что средний темп роста экономик БРИКС за сегодня, 2024-2025 года, составляет 4,4% ежегодно. Если мы посмотрим на страны семерки, то это 1,7%. Понятно, кто более динамично развивается", - сказал Силуанов.

Он добавил, что доля стран БРИКС в мировой экономике растет и составляет 36,7%.