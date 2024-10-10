В Венгрии назвали последствие остановки российского газа через Украину

Частичное прекращение транзита российского газа по украинской территории сделало Белоруссию значимым партнером для Будапешта, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на газовом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, Белоруссия является ключевым и надежным транзитным партнером Венгрии.

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Министр также обратил внимание, что белорусские специалисты возвели атомную электростанцию по тем же технологиям, что в Пакше. Белорусский опыт поможет ускорить реализацию проекта, добавил дипломат.

Сийярто резюмировал, что европейские страны проявляют эгоизм и лицемерие, заявляя, что могут обойтись без российских ресурсов.