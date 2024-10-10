Алжир не допустил к закупкам пшеницы крупнейшего конкурента России

Власти Алжира исключили французские компании из тендера на импорт пшеницы и потребовали от других участников не предлагать французскую пшеницу. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Аналитики зернового рынка из Argus Media France сообщили, что в этом году Франция сможет экспортировать только 4,1 млн т пшеницы в страны вне Евросоюза против 10,2 млн т год назад. Объем производства упал до самого низкого уровня с 1983 года.

По данным портала, алжирское госведомство по закупке зерна OAIC исключило закупку французской пшеницы напрямую, что связано с плохим урожаем в стране и более высокими ценами, чем предлагает Россия. Кроме того, оно запретило французам поставлять зерно из других стран.

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Источники пояснили, что жесткое решение ведомства может быть обусловлено обострением дипломатических отношений между Алжиром и Парижем из-за Западной Сахары: Франция поддержала передачу региона под суверенитет Марокко, что вызвало возмущение Алжира, который поддерживает создание независимого государства.

Эксперты предположили, что «российская пшеница, на долю которой приходится 82,5 млн тонн, произведенных в этом году, и 14,9 млн тонн, находящихся на хранении, [станет] главным победителем от потери доли рынка французскими производителями».

В российском торгпредстве уточнили, что поставки российского зерна в Алжир могут достичь 3 млн тонн к концу сезона.