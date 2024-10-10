Узбекистан заключил контракт с талибами

Узбекистан подписал контракт на добычу газа с участниками находящегося у власти в Афганистане исламистского радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет издание «Курсив».

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Договор предусматривает инвестиции со стороны Узбекистана в добычу газа на территории Афганистана. Процесс будет проходить на территории Афганистана в провинции Джаузджан и Фарьяб.

Контракт заключили сроком на десять лет. Документ подписали вице-премьер Афганистана по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара Ахунда и специальный представитель президента Узбекистана Исматулла Иргашев.

Ранее Узбекистан посетил канцлер Германии Олаф Шольц из-за заинтересованности в рынке Средней Азии. Главный интерес Германии заключается в больших сырьевых ресурсах в регионе.