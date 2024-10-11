Названы страны, ставшие учредителями фонда Всемирного банка по помощи Украине

Три страны стали учредителями нового фонда финансовой помощи Украине, созданного Всемирным банком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции международной финансовой организации.

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«Учредителями и первоначальными донорами фонда стали Канада, Япония и США», — сказал источник агентства.

По его словам, эти государства заявили о намерении передать в фонд не менее $10 млрд.

В российской дирекции Всемирного банка добавили, что о готовности выделить деньги на поддержку Украины сообщили и в Великобритании. Но власти королевства не стали уточнять, какую именно сумму они готовы потратить на соответствующие цели.

Кроме того, источник высказался о задачах нового фонда. В качестве его основной цели была заявлена помощь Киеву при проведении реформ и восстановлении инфраструктуры.

11 октября менеджмент Всемирного банка объявил о создании нового фонда поддержки Украины. При этом в финансовой организации подчеркнули, что эта структура не будет взаимодействовать с замороженными активами РФ и доходами от них.